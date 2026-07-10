​El jueves 16 de julio, un día después de recibir su credencial como presidenta de la República, Keiko Fujimori visitará Palacio de Gobierno, atendiendo la invitacón formulada ayer por el gobernante encargado José Balcázar, quien llegó hasta sus oficinas en San Isidro.

“Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana... Hemos quedado, en principio, el jueves en la mañana yo estaría asistiendo a Palacio para seguir en esta conversación”, declaró Fujimori.

Agradeció al presidente Balcázar su disposición para facilitar el proceso de transición, que ya comenzó.

“Le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos sin exclusión alguna”, declaró el presidente Balcázar.

Fenómeno El Niño

Luego, Fujimori supervisó junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, los trabajos de limpieza del río Rímac, donde aseguró que desde el primer día de gobierno tomará medidas para acelar los trabajos de prevención ante el Fenómeno El Niño.

“Estamos haciendo un inventario de todas las maquinarias disponibles, pues, sabemos que hay en los gobiernos regionales, en el Midagri, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Vivienda, y en algunos casos no se usan por falta de mantenimiento, por falta de combustible o por falta de presupuesto para operarios”, manifestó.

La embajadora del Reino Unido en Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, entregó ayer a Fujimori una carta de felicitación del primer ministro Sir Keir Starmer.

Representantes de los gobiernos regionales se reunirán con el gobierno de Fujimori la primera semana de agosto para ver acciones de prevención.