Confirmada como ganadora al 100 % de actas contabilizadas por la Onpe, la virtual presidenta electa y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prometió que su gobierno, que dialogará con la oposición, fortalecerá la democracia y construirá “un país con más orden” para traer la paz.

Con 9’223,396 votos (50.135 %), Fujimori aventajó por 49,641 votos a Roberto Sánchez (9’173,755 votos, el 49.865 %).

“Solo mediante una coordinación permanente entre todos los niveles de gobierno podremos tomar las decisiones necesarias para enfrentar los grandes desafíos del país y devolverles la paz a todos los peruanos”, recalcó Fujimori.

Trabajo

La seguridad y el fenómeno de El Niño son sus prioridades inmediatas.

“Hay dos grandes retos que tiene nuestro país. Primero es recuperar el orden y en segundo lugar tomar medidas preventivas de cara al fenómeno El Niño, que ya llegó” y “vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia a ese trabajo”, dijo.

Aseguró que “las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las bancadas representadas en el Congreso” y quienes participaron en las elecciones.

Gabinete

Es hora de “nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete”, acotó.

Luis Galarreta, virtual primer vicepresidente, comentó que “una izquierda moderna que podría” tener ministros en el primer gabinete de Keiko Fujimori.

“La única alternativa es hacer un buen gobierno” y vendrán “años de prosperidad en nuestro país”, acotó la senadora fujimorista electa Patricia Juárez.