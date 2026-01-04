La mayoría de políticos peruanos respaldó la incursión de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro para juzgarlo como presunto cabecilla del narcotráfico.

Al respecto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que se trata de “una gran noticia para todo el continente”. “Muchos venezolanos podrán regresar a su patria”, celebró.

“Se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán. El final de 26 años de dictadura comunista. No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú”, acotó.

Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, apoyó los ataques y la captura de Maduro. “Saludamos la decisión del presidente Donald Trump de ejecutar una impresionante operación para capturar al narcoterrorista Nicolás Maduro”, exclamó.

A su turno, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, celebró la caída de una “narcodictadura” y destacó la lucha del pueblo venezolano y el liderazgo de María Corina Machado.

Opuestos

En tanto, el candidato presidencial de APP, César Acuña, afirmó que la caída de Maduro genera esperanza en Venezuela; y el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, condenó toda intervención militar entre estados y reafirmó el respeto al Derecho Internacional y a la Carta de la ONU.

El congresista Guido Bellido (Podemos Perú) rechazó la incursión de EE.UU. en Venezuela y la calificó de “ataque criminal”.

Vladimir Cerrón

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se solidarizó con el pueblo de Venezuela y protestó “frente al bombardeo de su capital y otros estados”.

“América Latina no puede ser cómplice de una guerra imperialista que después terminará devorarla. No debemos mirar de perfil este asunto, es algo muy grave.

¡Perú Libre condena este cobarde ataque bélico!