Este mediodía, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones encabezado por su presidente Roberto Burneo proclamará los resultados de la segunda vuelta electoral en su sede del distrito de Jesús María.

De acuerdo con los resultados al 100 % de los comicios del pasado 7 de junio, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) resultó ganadora con el 50.135 % de votos válidos. La acompañan en la fórmula presidencial Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, quienes postularon a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Mientras tanto, Fujimori ha seguido recibiendo saludos y felicitaciones de diversos gobernantes, como Nayib Bukele de El Salvador, quien le deseó éxitos en su gestión. En su carta, afirmó que el pueblo peruano “ha depositado (su confianza) en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar”.

La virtual presidenta también recibió la llamada de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Laura Fernández, y de Honduras, Nasry Asfura, entre otros.

Banda presidencial

Mientras tanto, el bordador César Grados confecciona en su taller del Callao la banda presidencial destinada a Keiko Fujimori. Según un reporte de América Noticias, la prenda presenta un avance del 75 % y requiere adaptaciones especiales en los hombros, ya que será utilizada por primera vez por una mujer electa como gobernante.

El Poder Judicial rechazó el habeas corpus con la que se buscaba impedir la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta.