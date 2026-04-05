Los últimos sondeos, elaborados como simulacros con cédulas de votación, confirman una cerrada pugna entre los candidatos presidenciales por alcanzar uno de los dos primeros lugares que les darán derecho a participar en la decisiva segunda vuelta electoral de junio.

El simulacro de Ipsos Perú, publicado ayer por Perú21, muestra en votos válidos (que excluyen a blancos y viciados) a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 18.6 % (13.7 % emitidos), seguida por Carlos Álvarez (País para Todos) con 12.1 % (9.0 % emitidos), quien da un salto para arriba, y por Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) con 10.9 % (8.1 % emitidos), quien viene cayendo semana a semana.

Siguen Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 9 % (6.7 % emitidos), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 5.6 %, César Acuña (APP) con 5.1 % y Alfonso López-Chau (Ahora Nación) con 4.4 % (3.3 % emitidos).

Nada está dicho

“Nada está dicho aún, sobre todo teniendo en cuenta que la mitad de los electores decide su voto durante la última semana antes de las elecciones”, indicó la CEO de IEP, Patricia Zárate, al trazar un panorama en que la última semana antes de los comicios de este 12 de abril es decisiva.

Indicó que Lima Metropolitana representa alrededor del 33 % del electorado y que “el grueso está fuera de Lima, especialmente en el Perú urbano”.

“Esperemos las encuestas y simulacros que ya toman abril (IEP cerró 31 de marzo). Ipsos acaba de publicar (anoche), falta Datum y CPI. A medida que nos acerquemos al 12 las cosas irán cambiando, aunque hay tendencias difíciles de revertir (si no crece o está cayendo...)”, señaló al casi condenar tácitamente a quienes vienen cuesta abajo como López-Aliaga y López-Chau.

El politólogo Gonzalo Banda recalcó que Fujimori es “poquito a poco más líder” (12.3 a 13.7 de votos emitidos), Álvarez tiene “la mayor subida” (5.2 a 9.0), López-Aliaga “se desploma” (12.2 a 8.1) y lo de López-Chau es un “naufragio” (5.6 a 3.3).

Tendencias

A su turno, Fernando Tuesta Soldevilla destacó que “Carlos Álvarez crece con fuerza, probablemente captando indecisos (¿efecto debate?), y podría estar absorbiendo parte de la caída de Rafael López-Aliaga, posicionándose como el mejor ubicado para disputar la segunda vuelta frente a Fujimori”.

“En este tramo final, son claras las tendencias de estancamiento o retroceso de López-Aliaga y Alfonso López-Chau, en contraste con el crecimiento de Álvarez, Sánchez y, en menor medida, Nieto”, explicó.

Para Juan Sheput, candidato al Senado nacional por País para Todos, “las bravuconadas e insultos (de López-Aliaga) no llevan a ninguna parte”, igual que “las obras que matan, sin expediente técnico, tampoco”, lo que se traduce en que “el desplome del exalcalde es brutal”.