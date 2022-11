El exlegislador Kenji Fujimori, quien fue condenado ayer por el caso “Mamanivideos”, afirmó haberse reconciliado con su hermana, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Yo me reconcilio con mi hermana. [¿la has perdonado?] Claro, nos hemos perdonado, hay una herramienta que es restauradora que es el perdón, para qué cargar más con esto, lo que quiero es paz”, afirmó a Willax.

“No he hablado con mi hermana Keiko [luego de la sentencia], no hablo con Keiko hace dos días, me dijo [antes de la audiencia] que vaya con dios”, añadió .

Además, señaló que hubo una “celada” de Fuerza Popular en su contra y que jamás obstruirá la acción de la justicia.

“Desde que Fuerza Popular preparó esta celada en mi contra, yo no me he corrido, no me he fugado, desde el día uno me puesto a derecho. Tuve que poner todo en contexto, en su debido tiempo, la gente cree que esto ocurrió ahorita pero esto es de hace 5 años”, refirió.

Sentencia

Kenji Fujimori, hermano de la excandidata presidencial y lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió la mencionada condena por las Sala Penal Especial de la Corte Suprema, la cual también le impuso 18 meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Junto a él, fueron también condenados sus excompañeros de bancadas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes recibieron 4 años y medio, y 4 años de prisión efectiva, respectivamente.

También fue sentenciado el exasesor de Fujimori, Alexei Toledo, quien recibió 4 años de prisión suspendida y que también fue procesado con los exparlamentarios por los mismos hechos.