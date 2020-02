Cristhian Zamudio / Roger Chuquín

Tras obtener 15 escaños en el nuevo Congreso, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) se ha visto envuelto en denuncias contra Jonás Ataucusi Molina, líder del Frepap, quien está desaparecido desde hace más de dos años, según aseguró su hermana Raquel Ataucusi, quien acudió el último miércoles a la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima, e hizo una denuncia por desaparición en la División de Investigación de Personas Desaparecidas.

“Fui a Cieneguilla y ninguno de sus familiares me dio información. Me he quedado varios días en su casa y no lo he visto. Toda la congregación me pregunta por él, quiere que salga”, dijo Raquel, quien asegura que su hermano ha sido secuestrado por su familia materna.

Por lo pronto, la Policía anunció que recorrerán los lugares que ha visitado Jonás Ataucusi en Cieneguilla para tener un registro y entrevistarán a gente de su entorno.

Raquel Ataucusi pone denuncia en la Dirincri

LO VEN A MENUDO

No obstante, vecinos de la manzana E13 de la calle Cordillera Negra, en Chorrillos, señalaron que Ezequiel Jonás Ataucusi regresa con cierta regularidad a su domicilio, y no está muerto ni desaparecido, como algunos aseguran.

“Lo vemos a menudo y está bien de salud. Viene (a su domicilio) los miércoles o jueves para atender a sus animales. No se está escondiendo de nadie. Todos aquí saben dónde encontralo”, dijo el vecino Simeón Espinoza.

En este sentido, residentes de la zona señalaron que Ataucusi puede ser ubicado en la sede central de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu), en Cieneguilla.

“Se ha ido a vivir a su comunidad, es lo que escuché alguna vez. Él se ocupa de sus hermanos (correligionarios) desde que falleció su papá”, señaló la vecina Rosa Huertas.

Yohn Jairo Campo, abogado de Aeimimpu-Colombia, denunció que se “apoderaron” de la congregación ante la ausencia del “maestro” Jonás.

