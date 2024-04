La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), negó “categóricamente” que las diligencias realizadas el último martes en el operativo ‘Valkiria II’, en el marco de las investigaciones en torno a la presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, respondan a un acto de “venganza”.

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio Público enfatizó su compromiso con la libertad de prensa y subrayó que el fiscal tiene la responsabilidad de llevar a cabo la persecución penal y demostrar la carga probatoria, actuando con imparcialidad y respetando los derechos de los sujetos bajo investigación.

“El Ministerio Público manifiesta su total respeto a la libertad de prensa, conforme lo establece el artículo 159° de la Constitución Política del Perú. Además, el artículo 60° y siguientes del Códgo Procesal Penal señala que el fiscal es el encargado de la persecución penal y responsable de la carga de la prueba, porlo que debe actuar con absoluta objetividad respetando los derechos constitucionales de los investigados”, se lee en el comunicado que lleva la firma de Barreto Rivera.

En ese sentido, rechazan rotundamente la idea de que las investigaciones estén motivadas por “venganzas” en perjuicio de los investigados. Estos últimos tienen “derecho a la presunción de inocencia y a las garantías de un debido proceso”.

Juan Carlos Tafur acusa “vengaza” de Marita Barreto

Uno de los allanados el último martes en el operativo ‘Valkiria II’, el periodista Juan Carlos Tafur describió la intervención realizada esta mañana por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop), como una “venganza” de Marita Barreto.

“Es una venganza de Marita Barreto, de quien depende el equipo que ha apersonado a mi casa, por haber publicado el informe sobre Sada Goray; que luego resucitó el tema de Sada Goray y lo condujo por los caminos penales” , sostuvo.

“Lo que he podido leer con mi abogado, porque el expediente tiene 600 páginas y es un caos poder entenderlo, se hace mención increíble a la publicación de informes contra la fiscal Marita Barreto sobre las visitas a Sada Garay en Punta Cana y Miami. Me atribuyen fuentes que no voy a mentir ni desmentir porque es parte de mi derecho”, acotó.

