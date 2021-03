Martín Vizcarra, expresidente de la República y actual candidato al Congreso por Somos Perú, consideró que como la Fiscalía de la Nación no tiene “nada que demostrar” en los casos Odebrecht y Club de la Construcción, busca meter “a la cárcel a un gobernador regional”. Así lo refirió durante la audiencia de apelación al pedido de prisión preventiva en su contra realizado por el Ministerio Público.

“Me siento, señores magistrados, como un chivo expiatorio, es decir, como no tengo nada que demostrar en el caso Odebrecht, como no tengo nada que demostrar en el caso Club de la Construcción, como no hay nadie en la cárcel en estos casos tan importantes, bueno pues, meteremos a la cárcel a un gobernador regional, que fue reconocido como el mejor gobernador regional del Perú en mi gestión”, afirmó.

Vizcarra reiteró que existe persecución política en su contra ya que -destacó- cuenta con acusaciones constitucionales en curso en el Congreso de la República y con una investigación de la fiscalía, en medio del proceso electoral, al que se presenta como candidato al Parlamento.

“Por eso decimos que nos sentimos perseguidos políticamente, no con la intención de evadir la justicia porque hemos dado muestra de siempre atender todos los requerimientos fiscales, sino porque la cancha no está pareja y tenemos que competir en una lid electoral con 15 acusaciones constitucionales del Congreso, con pedidos de prisión preventiva de la fiscalía, con tachas y exclusiones de representantes de partidos políticos. ¿Eso no es persecución política?”, agregó.

Además, reafirmó que su objetivo no es evadir la justicia y señaló que continuará “dando la cara” y “respetando el sistema de administración” que la imparte. Asimismo, resaltó que no pedirá asilo político a ningún país y continuará trabajando por el Perú.

“Estoy aquí para contestar todo lo que ustedes requieran, todas las instancias. No hay una sola citación de fiscalía desde que he salido el 9 de noviembre de la presidencia a la que no haya asistido, a todas he asistido y seguiré asistiendo. Por eso repito, no me voy a recluir en un hospital, menos en una embajada, yo amo a mi país y aquí me quedo para trabajar en su desarrollo y para enfrentar todo tipo de acusaciones sin sustento”, precisó.

El exmandatario dijo confiar en el Poder Judicial y en que se rechazará la apelación del Ministerio Público sobre el pedido de prisión preventiva en su contra por presuntamente haber recibido coimas para la construcción del Hospital de Moquegua y del Proyecto Lomas de Ilo cuando fue gobernador regional.

“Confío en el Poder Judicial, confío en su independencia, en su objetividad y vamos a seguir trabajando por el Perú [...] Esperemos que dentro de 13 días sea el pueblo el que decida. Tengo el derecho constitucional de elegir y ser elegido como cualquier peruano. ¿Por qué lo quiere quitar la Fiscalía de la Nación? Sin argumentos, así que confío plenamente en la decisión que tomen”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR