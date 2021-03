Maricarmen Marín se animó a responder a Magaly Medina, quien hace poco la comparó con Gisela Valcárcel y la denominó la “nueva diva”. “Oye, ¿y Maricarmen Marín? Habría que decirle ‘Sor Maricarmen Marín’, porque ella ha salido a dar el pecho, a poner el hombro para defender su programa ‘Mujeres al mando’”, comentó la periodista entre burlas.

La conductora de “Mujeres al Mando” dijo que las burlas de la ‘urraca’ no le generan ningún sentimiento negativo.

“En mi caso, no tengo ningún sentimiento negativo, porque sé que es parte de su función. Sé que, en mi papel como artista, van a llegar (las criticas) ya sea por ella o por otro lado. Tengo que tomarlo la mejor forma para seguir creciendo”, contó en entrevista virtual a OJO.

Sobre los calificativos de “sor Maricarmen” dijo que no le molestan porque es consciente que “no a todas las personas les puedo agradar”

“Las criticas van a existir, en nuestra profesión no puedo cerrarme al hecho de que no van a existir comentarios y críticas. Todas esa críticas las escucho, las analizo, las tomo en cuenta para seguir trabajando, puedo equivocarme, puedo cometer algún error, gustarle a unas personas y a otras no (...) Siempre mi intención va ser la mejor, escucho la críticas, pero nunca las tomo a mal, siempre me van a permitir crecer”, agregó.

Del mismo modo, la periodista Thais Casalino respondió a Magaly Medina.

“Tomo sus criticas con humildad, no me genera ningún sentimiento ni emoción negativa”.

Nuevo formato

“Mujeres al Mando” que se transmite de lunes a viernes por Latina TV, estrenó nuevo formato este lunes 29 de marzo.

