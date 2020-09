Edgar Alarcón, el presidente de la Comisión de Fiscalización, y la persona que difundió los audios del Presidente de la República, Martín Vizcarra con sus asesores, solicitó garantías para la vida de él y su familia.

“En mi caso, yo no tengo ningún problema, siempre he dado la cara, he puesto el pecho, pero sí solicito las garantías para mi familia que también estaría expuesta”, manifestó.

Solicitó lo mismo para las familias de Karem Roca y de Richard Cisneros, más conocido en el medio como ‘Richard Swing’. “Si bien es cierto ellos no han alcanzado la información, pero sí por lo que están expresando en los audios, estarían expuestos a cualquier situación”, agregó.

Asimismo, Alarcón explicó que lo escuchado en el Pleno del Congreso es solo un resumen del contenido total, el cual dura 2 horas y media. “Solicité que de manera transparente se cuelgue en el portal del Congreso todo el audio para que lo conozca la ciudadanía y los medios de comunicación”, confirmó.

Edgar Alarcón presentó tres audios en los que se escucha a Martín Vizcarra conversando con quienes serían sus entonces asesoras Mirian Morales y Karem Roca respecto de las respuestas que darían cuando estalló el escándalo de los contratos de Richard Cisneros.

