Martín Vizcarra tuvo un incidente con el fiscal Osías Castañeda en plena audiencia en la que se debatió su pedido para salir de Lima y viajar junto a su familia a Piura por Semana Santa.

Martín Vizcarra solicitó viajar del 27 al 30 de marzo a fin de celebrar el cumpleaños de su esposa. Sin embargo, el representante del Ministerio Público se opuso y cuestionó dicho viaje.

“Vamos a oponernos respecto al permiso que está solicitando por las siguientes consideraciones. Básicamente, nosotros hemos planteado nuestra oposición en base al primer escrito que se nos corrió traslado con la debida antelación, anticipación correspondiente”, dijo Osías Castañeda.

“Sin embargo, minutos antes de instalada la audiencia la defensa técnica pretende sorprender a este Ministerio Público a efectos de que podamos, en estos momentos, darle credibilidad a lo que está indicando en su nuevo escrito”, añadió.

El fiscal fue claro para indicar que “no vamos a cambiar en absoluto los argumentos que hemos planteado en nuestro escrito de oposición”.

Respuesta de Martín Vizcarra

En respuesta, Martín Vizcarra cuestionó al fiscal con evidente molestia y consideró que le faltó al respeto por “inmiscuirse” en temas familiares.

“Hay motivos para estar reunido, no necesariamente en nuestra casa, y en momentos más ahora que uno necesita fortalecer la unión familiar, relajarse en un ambiente distinto, diferente, distendido, eso es lo único que quiero hacer. Todos van a viajar en mi casa, hasta mis nietos, de no darme esta autorización, me quedaría en estos días absolutamente solo, que lo puedo hacer, pero lo consideraría realmente injusto”, enfatizó el expresidente.

“Le pido, con todo respeto, al fiscal que si cree que no corresponde mis argumentos que diga: ‘me opongo’, pero que no venga a inmiscuirse en mis temas familiares, que no me venga a recomendar dónde debo ir, ese es un tema que a mí me compete”, añadió.