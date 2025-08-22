El vacado expresidente Martín Vizcarra pudo haber pasado su última noche en el penal de Barbadillo junto a los exgobernantes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Es que hoy se sabrá si es trasladado al penal de Lurigancho o se queda en el mismo centro de reclusión.

Ayer el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, adelantó que hoy se definirá el centro de reclusión al que será enviado Vizcarra, quien afronta 6 meses de prisión preventiva en el marco del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

“Yo creo que debe ser mañana, atendiendo a los tiempos que aparecen en esta resolución”, manifestó a RPP. “Según la resolución que está vigente, debería ir a Lurigancho”, expresó.

Dicen que debe seguir en Barbadillo

Sin embargo, varias voces han salido a explicar que Vizcarra debe permancer en Barbadillo por haber sido presidente, pues para reos como él se construyó dicha cárcel dentro de una base policial.

“Vizcarra no puede ser mandado a Lurigancho por cualquier tipo de justificación que quieran darle a una clasificación”, porque “a igual razón, igual derecho. Él tiene la condición de ex mandatario y eso nadie se lo puede quitar”, manifestó su abogado Alejandro Salas.

César Cárdenas, exjefe del INPE, señaló que “son bastantes limitados” los argumentos que se dio para anular la resolución que clasificaba a Vizcarra para ir a Barbadillo.

César Nakazaki, quien defendió a Alberto Fujimori, el primer presidente preso en Barbadillo, dijo que Vizcarra debe seguir en dicha prisión.