Martín Vizcarra anunció que no renunciará a la presidencia de la República tras los polémicos audios difundidos la mañana del jueves en el Congreso de la República.

Durante su Mensaje a la Nación, el jefe de Estado declaró: “Nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros, lo que sí he dicho y ratifico, es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación”.

Asimismo, Martín Vizcarra aseguró que tiene la conciencia tranquila pues, según él, no ha hecho nada ilegal.

“Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal, constituye causal de vacancia”, expresó.

El mandatario también pidió a los congresistas que no se “presten” a este supuesto “juego”: “Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio, subalterno y perverso de aquellos sectores que buscan desestabilizar y manchar honras de personas únicamente por intereses políticos y electorales”.

Martín Vizcarra anuncia que no renunciará - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Richard Swing: “Si me mandan a matar, echo la culpa a Martín Vizcarra”

Richard Swing: “Si me mandan a matar, echo la culpa a Martín Vizcarra”-OJO

TE PUEDE INTERESAR