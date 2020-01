El periodista Mijael Garrido Lecca utilizó su cuenta oficial de Twitter para comentar la denuncia por agresión impuesta por la esposa del excandidato al Congreso 2020 Daniel Mora.

Recordemos que tras el escándalo, Mora renunció a la candidatura al Congreso 2020 debido a que se ha estado difundiendo en las redes sociales diversos comentarios donde lo culpan de violencia familiar.

“Sí, y también es el único partido cuyo cofundador hace lo mismo que yo hice con Maicelo, pero con su esposa”, escribió en Mijael Garrido Lecca, comparando la agresión de la esposa de Daniel Mora con la demostración en ring que se dió con el boxeador Jonathan Maicelo.

Sí. Y también es el único partido cutonfundador hace lo mismo que yo hice con Maicelo, pero con su esposa. https://t.co/xvo2MbUA0z — Mijael Garrido Lecca (@MijaelGLP) January 18, 2020

Ante semejante comentario del también candidato al Congreso 2020 por el partido del Apra, los usuarios no esperaron para poder responder vía Twitter.

“No vi tu pelea, pero estoy segura de que la única forma en que le puedes haber ganado a Maicelo es dándole pena”, “Que manera tan baja de responder de éste tipo, hacer un circo con un caso tan sensible, simplemente, lo pinta de cuerpo entero. Espero, que no voten por gente así para que después no se estén quejando”, “Lo que hizo Daniel Mora es condenable, pero sacar provecho político de esa situación, es de una persona ruin”, fueron algunos de los más resaltantes comentarios.

