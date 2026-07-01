Presidentes de la región felicitaron a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por su elección como jefa de Estado del Perú para el período 2026-2031 y le desearon éxitos en su gestión.

El mandatario de Argentina, Javier Milei, indicó que, con el triunfo de Fujimori, “el pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”.

Libertad

“Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡Viva la libertad, carajo!”, enfatizó.

Fujimori replicó que “el Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”.

A su turno, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, prometió seguir fortaleciendo la integración y cooperación bilateral; mientras el también derechista presidente de Chile, José Kast, expresó sus felicitaciones.

Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró que ambos países compartan la defensa del Estado de derecho y la democracia, y que “el pueblo peruano ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”.

Los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica) y Luis Abinader (República Dominicana) desearon éxitos a Fujimori.