Ministros de Estado acudirán este lunes 4 de mayo al Congreso para responder interrogantes sobre la controvertida adquisición de cazas estadounidenses F-16 Block 70 y las muertes de civiles en un confuso incidente que bajo sospecha de uso desproporcionado de la fuerza por militares provocó la muerte de cinco civiles en Huancavelica.

Tres ministros acudirán a la segunda citación que les hace la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ya que la semana pasada se excusaron de asistir al afirmar que tenían otros asuntos que atender.

Ministros

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, así como los ministros de Defensa, Amadeo Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, son los citados y han confirmado su asistencia. La sesión está prevista para las 3 de la tarde en la sala Miguel Grau del Congreso.

Deberán informar sobre el estado de las negociaciones para la compra de aeronaves de combate que, destinadas a recuperar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), se adquieren por 3500 millones de dólares en un proceso secreto.

Aviones y muertos

Se espera que se explique por qué no se compró los Rafale F4 franceses ni los Gripen Saab suecos, que se afirma otorgan mayor autonomía en su uso y en el caso de los últimos transferencia tecnológica.

Además, los ministros, sobre todo el premier Arroyo y el general Amadeo Flores, deberán dar detalles de las cinco muertes de civiles que, tras jugar un partido de fútbol, murieron baleados en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, durante una intervención militar en la que se informó oficialmente en un momento de un enfrentamiento entre delincuentes y también de la intervención a narcotraficantes que no serían tales.