Frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso, la asistenta de la Presidencia de la República, Karem Roca negó este viernes 11 de septiembre que su voz sea la que se escucha en el último audio.

“¿Desconoce quién estaría dando las órdenes de pretender censurar a diez ministros?”, le preguntaron a Karem Roca, a lo que ella respondió: “Desconozco ese tema”

“Sobre ese audio propagando hace minutos en televisión, niego categóricamente que sea mi voz y pido que puedan pasar una pericia. No es mi voz y lo niego categóricamente”, añadió Karem Roca.

Sin embargo, sí reconoció que los tres audios presentados el último jueves en el hemiciclo por Edgard Alarcón sí es su voz.

“Los tres audios del día de ayer, es mi voz, es mi persona. El último audio donde me vinculan como haciendo un complot, no niego categóricamente, no es mi voz y no entiendo por qué están usando eso. Eso es una infamia”, acotó.

Frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso, Karem Roca indicó que “La única arma que yo tengo es mi verdad, es lo que único que me ampara”.

“Yo no tengo los medios económicos y poderes políticos para poder comprar conciencias... me refiero a la señora Miriam Morales”, dijo Roca al referir que no dará más detalles porque eso lo guarda para que su defensa lo exponga ante la Fiscalía.

