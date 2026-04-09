Superar la valla electoral será complicado para muchas agrupaciones, sobre todo porque muchas no presentan el número total de listas posibles (27) y “el sistema puede concentrar la representación en muy pocas manos”, advirtió el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla.

“Para superar la valla electoral, los partidos deben obtener al menos el 5 % de votos válidos a nivel nacional y, además, conseguir al menos el 5 % de los escaños en la cámara correspondiente. En términos prácticos, esto equivale a 7 escaños en la Cámara de Diputados y 3 escaños en el Senado”, explicó.

Peligro

Tuesta recalcó que “un partido puede ingresar a una o a ambas cámaras”, pero como no todos los partidos han presentado el número total de listas posibles, ellos “tienen menores posibilidades de superar la valla electoral”.

José Villalobos, experto en derecho electoral, refirió que los partidos que no superen la valla electoral desaparecerán desde enero de 2027 y cancelarán su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.

Así es al cosa

Para superar la valla electoral se requiere obtener al menos el 5 % de los votos válidos en la elección parlamentaria a nivel nacional (promedio entre Senado nacional y Senado regional), y colocar un número mínimo de legisladores: al menos 3 senadores y al menos 7 diputados en más de una circunscripción electoral.

Si un partido supera la valla en una de las cámaras, esto le permite participar en la distribución de escaños.