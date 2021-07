Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori que cumple prisión en la Base Naval del Callao, trató de hacer llegar un grupo de propuestas para que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilice en un debate que iba a sostener contra Pedro Castillo, su contendor de la segunda vuelta.

Así se puede apreciar en dos nuevas conversaciones telefónicas grabadas y difundidas por IDL-Reporteros, en las que Montesinos habla con el militar en retiro Pedro Rejas Tataje, quien también grabó otros diálogos en los que se habla de supuestos pagos para influir en el Jurado Nacional de Elecciones a favor de Fuerza Popular.

El primer audio difundido hoy tiene como fecha el 13 de mayo de este año y fue grabado a las 10:39 p.m., dato que revela que el reo podía hacer llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche.

“¿Sabes si canalizó el documento el amigo a la chica? ¿El amigo canalizó el documento para la niña?”, pregunta Vladimiro Montesinos, refiriéndose como “amigo” a Alberto Fujimori y como “chica” y “niña” a Keiko Fujimori.

El documento, tal y como detalla el exasesor presidencial en la misma conversación, son unas seis propuestas para que la candidata presidencial de Fuerza Popular anuncie en un debate contra Pedro Castillo.

“Con eso le va a decir que está la cosa pero OK. Está con proyectos de ley, todo, bien fundamentado está. Son temas que la otra persona no conoce, no domina y va a quedar sorprendido, ¿entiendes? [...] Es un montón de ideas que ninguno de los idiotas que tiene ahí se le ocurre hacer, ni siquiera Rospigliosi”, comenta Vladimiro Montesinos.

“Tú se lo llevas al amigo para que él también esté al tanto del tema, porque ahora tenemos que cerrar filas alrededor de la chica”, concluye.

El segundo audio que dura poco más de 2 minutos fue grabado horas después, a las 4:39 p.m. del 14 de mayo. Ahí Vladimiro Montesinos reitera su pedido para que sus propuestas de temas para el debate llegue a manos de Keiko Fujimori para poder acortar una ventaja de “cuatro puntos” que Pedro Castillo tenía en las encuestas por aquellas fechas.

Cabe recordar que el 15 de mayo, un día después de esta conversación, se iba a llevar a cabo un intento de debate presidencial en las afueras del Penal de Mujeres de Chorrillos propuesto por Pedro Castillo y aceptado por Keiko Fujimori. Finalmente, el candidato de Perú Libre decidió no acudir mientras que el JNE confirmaba la realización de dos debates para fines del mes de mayo.

Estas conversaciones de Vladimiro Montesinos salen a la luz luego que la ministra de Defensa, Nuria Esparch, señalara que unos 50 agentes de la Marina de Guerra estarían siendo implicados en las investigaciones por las comunicaciones irregulares del reo de la Base Naval en los últimos meses.

“El reo [Vladimiro Montesinos] no era vigilado mientras hacía sus llamadas. El procedimiento es que el reo entrega su tarjeta, el jefe de servicio marca el número y luego marca el número de la persona a la que se iba a llamar. Luego, este jefe de servicio tiene que verificar que la persona que se ha llamado es la que el reo decía que era. Después, le pasa el auricular y se manejaba a cierta distancia. Hemos tomado nota que eso no ha ocurrido”, dijo en diálogo con RPP este jueves.