El clima loco exige tomar medias para evitar problemas bronquiales en este otoño.
El clima loco exige tomar medias para evitar problemas bronquiales en este otoño.

Aunque aún las temperaturas, sobre todo al mediodía, son superiores al promedio de anteriores años, el otoño comenzó a manifestarse con algo de frío y ráfagas de viento en Lima y Callao, sobre todo en las primeras horas del día y noches.

Ayer domingo, por ejemplo, en Lima Metropolitana predominó el cielo cubierto a nublado con niebla, neblina y lloviznas dispersas, aunque al mediodía aún se sentía “calorcito”, sobre todo en Lima este y el centro de la ciudad. Días atrás, el calor era “veraniego”.

En Lima este, la temperatura varió de 17 a 25 grados Celsius, con cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día. En Lima oeste y Callao los termómetros fluctuaron entre 19 y 23 grados.

Pronóstico

Para hoy lunes, Senamhi pronostica en Lima este un cielo nublado parcial con neblina en las primeras horas de la mañana, variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas al atardecer. La temperatura oscilará entre 17 y 26 grados Celsius.

En cambio, Lima oeste y Callao tendrá de 19 a 24 grados, con cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.

Alerta

El Ministerio de Salud exhortó a la población, sobre todo a niños, adultos mayores y gestantes, a completar su esquema de vacunación contra la influenza y neumococo, ya que los cambios de temperatura (calor al mediodía y ráfagas de aire en la tarde) favorecen a las enfermedades respiratorias.

También se aconseja llevar a la mano una prenda de abrigo, ante el viento y de sentirse frío.

Por momentos, el viento y la humedad hacen sentir frío.

Aumentar el consumo de agua, frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales es un bien consejo para la salud.