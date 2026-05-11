Aunque aún las temperaturas, sobre todo al mediodía, son superiores al promedio de anteriores años, el otoño comenzó a manifestarse con algo de frío y ráfagas de viento en Lima y Callao, sobre todo en las primeras horas del día y noches.

Ayer domingo, por ejemplo, en Lima Metropolitana predominó el cielo cubierto a nublado con niebla, neblina y lloviznas dispersas, aunque al mediodía aún se sentía “calorcito”, sobre todo en Lima este y el centro de la ciudad. Días atrás, el calor era “veraniego”.

En Lima este, la temperatura varió de 17 a 25 grados Celsius, con cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día. En Lima oeste y Callao los termómetros fluctuaron entre 19 y 23 grados.

Pronóstico

Para hoy lunes, Senamhi pronostica en Lima este un cielo nublado parcial con neblina en las primeras horas de la mañana, variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo con nubes dispersas al atardecer. La temperatura oscilará entre 17 y 26 grados Celsius.

En cambio, Lima oeste y Callao tendrá de 19 a 24 grados, con cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la noche.

Alerta

El Ministerio de Salud exhortó a la población, sobre todo a niños, adultos mayores y gestantes, a completar su esquema de vacunación contra la influenza y neumococo, ya que los cambios de temperatura (calor al mediodía y ráfagas de aire en la tarde) favorecen a las enfermedades respiratorias.

También se aconseja llevar a la mano una prenda de abrigo, ante el viento y de sentirse frío.

Por momentos, el viento y la humedad hacen sentir frío.

Aumentar el consumo de agua, frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales es un bien consejo para la salud.