Pamela Vértiz gastó la suela de sus zapatos corriendo tras la noticia en los años 90. En el desaparecido “Contrapunto” reportó el sonado caso de Leonor La Rosa, en “Panorama” habló de la política dura, y al frente de “Reporte Semanal” hizo un programa más variado y misceláneo. En abril de 2009 llegó a “Día D” para conducir el barco y lleva once años al frente de este dominical.

“En la redacción de ATV Noticias me enamoré del trabajo de reportera, de salir a calle, de viajar, de entrevistar y contar historias”, afirma.

¿Cuál es tu balance en más de una década al frente de un programa dominical?

¡Es fabuloso! Yo vine a llenar el espacio que dejó Nicolás Lúcar, que para bien o para mal -con todos los detractores que tiene y lo polémico que es-, tiene una trayectoria y un peso específico. Finalmente, hemos encontrado el perfil del programa que funciona para el público que nos sigue.

¿Aún hay cosas que te asombran o crees haberlo visto todo?

No, entonces sería o me volvería una cínica. Además, yo soy una persona muy apasionada, muy intensa y cuando algo realmente me mueve, se nota, y eso es parte de mi conducción. Yo no oculto mi molestia, me dan la libertad para opinar.

¿Momentos difíciles dando una noticia?

Cuando uno está pasando por un momento personal muy particular, que te mueve y tienes que presentar o comentar una nota de algún modo relacionado a esa vivencia que estás atravesando… pues sí, me he quebrado, pero tampoco se trata de salir lloriqueando.

¿La experiencia reporteando en calle es importante para la conducción?

Es que el periodista es reportero, tiene que saber contar historias, salir a buscarlas, esa es la base del periodista. La conducción viene por añadidura, aunque no todos los periodistas terminan haciendo conducción, algunos porque no quieren y otros porque lo suyo es otra cosa, pero la base es esa.

Algunos periodistas con trayectoria crítican a jóvenes que conducen sin haber hecho calle.

Habrá personas con mucho carisma y dominio escénico en televisión, pero sin preparación no hay improvisación, y el conductor tiene que tener la capacidad de improvisar sobre la marcha. No solo se trata de leer la pauta y el guion que te dan, sino de tener criterio.

Se dice que las “caras bonitas” están ganando terreno frente a la experiencia cuando se habla de llegar a la conducción.

Toda la vida ha habido esa polémica. Yo creo que ahora se requiere de alguien que además de tener cualidades escénicas, tenga criterio y capacidad de comunicar, explicar la noticia.

¿Qué te parecen estos “dimes y diretes” entre periodistas?

Me parece fatal y nunca me verás peleando (con un colega), porque yo no voy a entrar en dimes y diretes. Nunca me vas a ver perder el tiempo en esas confrontaciones inútiles de las que nadie saca nada bueno.

¿Si no fueras periodista a qué te hubieras dedicado?

¡No me veo haciendo otra cosa! Lo que digo es que el día que ya no haga periodismo, quiero dedicarme a hacer cerámica utilitaria, quisiera tomar clases con torno. Ya les dije a mi hijos, yo les voy a regalar los juegos de té.

Se viene una campaña electoral, ¿qué te dice tu olfato periodístico del escenario que nos espera?

Mucha incertidumbre, me da mucho temor porque no podemos hablar de partidos políticos realmente.

¿Cuál es tu análisis del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo -que no es nuevo- pero se da en medio de una situación caótica para el país?

De una irresponsabilidad y una mezquindad gigantesca. En una circunstancia así no queremos héroes de 16 días, sino personas que pongan al país por delante. Necesitábamos que se le hubiera dado el voto de confianza para que puedan ponerse a chambear por el país.

Le queda menos de un año al presidente Martín Vizcarra, ¿qué nota le pones a su gestión?

A mí me parecen adecuadas las iniciativas de la reforma política y la reforma judicial que planteó. Me parecen necesarias y aplaudo impulsar la reforma educativa y universitaria. En el manejo de la pandemia, me parece que empezaron bien pero luego perdieron el rumbo. No lo jalaría, pero a Vizcarra le pondría un 11.

Ojo al dato

“Como todos los de mi generación, miraba con admiración y respeto a César Hildebrandt, y veía ‘Panorama’ y ‘La revista dominical’”, comentó.

comentó. 11 años lleva la periodista al frente del programa “Dia D” que se transmite por ATV.

