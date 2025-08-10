En su afán por ser repuesta como fiscal suprema, tal como ordena la Junta Nacional de Justicia (JNJ), avala la Corte Suprema del Poder Judicial y pide la Junta de Fiscales Supremos, Patricia Benavides solicitó la intervención de la Policía para cumplir con ese mandato.

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, llevó a la Fiscalía de la Nación a un policía que constató los trámites de reincorporación.

Las leyes peruanas permiten que mandatos judiciales se cumplan con apoyo de la Policía y que la Policía también realice constataciones.

Pedido formal

Al respecto, Patricia Benavides solicitó formalmente a la JNJ que recurra al apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cumpla en el acto con reponerla como fiscal suprema.

Según el portal Infobae, Patricia Benavides formuló ese pedido el último lunes, cumplido el primer plazo de un día que la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ dio a Delia Espinoza para que oficialice la reincorporación.

Apercibimiento

Ante la renuencia a que se concrete la restitución, la exfiscal de la Nación exigió “ejecutar el apercibimiento” del decreto del 23 de junio, cuando la directora de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez, advirtió a Delia Espinoza con solicitar la fuerza pública en caso de que no se cumpla con la reposición.

Pedido

La JNJ sigue sin resolver el pedido de uso de la Policía para reponer a Patricia Benavides y solo reportó al Congreso el “reiterado incumplimiento” de Delia Espinoza.

Christian Salas, uno de los abogados de Patricia Benavides, anunció que denunciará constitucionalmente a Delia Espinoza y pedirá su inhabilitación y detención por desobediencia a la autoridad y omisión de actos funcionales.