Una doble dura derrota política y jurídica sufrió ayer la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al ser restituida Patricia Benavides como fiscal suprema, luego de semanas de renuencia de la titular del Ministerio Público para acatar esa medida.

Patricia Benavides llegó temprano al Ministerio Público, donde gente afuera la aplaudió y la pifió, en grupos rivales.

Las fiscalías libres para Patricia Benavides investigan a “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a su hermana Emma Benavides, lo que complica que se le asignen.

Regreso

Patricia Benavides ingresó a la Junta de Fiscales Supremos (JFS), invitada por esta a ocupar de nuevo la condición de la que fue suspendida meses atrás.

Se cumplía así un mandato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), amparado por la Corte Suprema, que Delia Espinoza intentó por todos los medios de que no se ejecute.

No al JNE

A ello se sumó que Delia Espinoza planteó ayer a la JFS que Patricia Benavides, contra su voluntad, sea elegida representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propuesta que los fiscales rechazaron.

Delia Espinoza -derrotada también en su intento de “neutralizar” a Patricia Benavides al enviarla al JNE- deberá asignar a la repuesta magistrada otro despacho de fiscal supremo, evitando conflictos de interés.

Afuera

“A la larga, (Delia Espinoza) va a terminar inhabilitada o destituida” porque “debió haberse dado hace días” la restitución de Patricia Benavides, señaló el abogado de esta, Juan Peña. Para Patricia Benavides quedarían disponibles la Primera y la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, hoy a cargo de los fiscales supremos provisionales Rosa López y Alcides Chinchay, respectivamente.

