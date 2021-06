Los congresistas Anthony Novoa y Simeón Hurtado, ambos de Acción Popular, visitaron al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, dicha agrupación política informó que la visita de ambos legisladores a Castillo Terrones se ha realizado “a título personal”.

Asimismo, la bancada del partido de la lampa refirió que al no contar con una autoridad presidencial proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haberse culminado con la resolución de apelaciones, “no corresponde realizar visita alguna a ninguno de los dos candidatos”.

“Ante la coyuntura actual, los congresistas de la Bancada de Acción Popular, ratificamos nuestra postura de respeto a la democracia, por lo que estamos a la espera del anuncio de los resultados oficiales que el Jurado Nacional de Elecciones debe dar a conocer”, detalló.

“Por lo tanto, al no haber culminado la labor del JNE y no contar con una autoridad presidencial proclamada, no corresponde realizar visita alguna a ninguno de los dos candidatos; dado que toda autoridad debe ser respetuoso (sic) de los procesos actuando con objetividad y sin parcialización”, sentenció.

Respecto a la reunión de hoy de nuestros correligionarios, Carlos Simeón y Anthony Novoa, con el candidato Pedro Castillo, comunicamos lo siguiente:

Cabe indicar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que al 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, Pedro Castillo supera por 44,058 votos a su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Castillo Terrones alcanzó un 50.125% de los votos válidos por delante de la postulante de Fuerza Popular, quien cuenta con un 49.875%, según el reporte actualizado del ente electoral.

En total, Pedro Castillo tiene 8.835.579 votos, mientras que Keiko Fujimori cuenta con 8.791.521 La diferencia entre ambos candidatos presidenciales es de 44.058 votos.

