El presidente Pedro Castillo brindó en los últimos días sus tres primeras entrevistas como jefe de Estado, luego de seis meses en el puesto. La primera de ellas fue con el semanario Hildebrandt en sus trece, el pasado viernes, mientras que las otras dos fueron con Exitosa y el medio internacional CNN en Español.

En sus intervenciones, Castillo Terrones dijo en más de una oportunidad que no estaba preparado para ser presidente y que continúa en un proceso de aprendizaje. Además descartó haber cometido actos de corrupción, pero no respondió sobre temas clave como la relación de personas con las que se reunió en la casa de Breña, en donde no se registra una agenda oficial.

Pedro Castillo y acceso al mar a Bolivia

En la entrevista con CNN en español, el jefe de Estado recordó que tiempo atrás se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, expresó Castillo Terrones.

“Veamos las fronteras, hay grandes necesidades y entonces por qué poner una barrera”, añadió el mandatario.

Pedro Castillo brindó su primera entrevista al periodista César Hildebrandt. (Foto: Presidencia)

Confesó no estar preparado

Tanto en su entrevista con Exitosa como en el diálogo que mantuvo con CNN, Pedro Castillo reveló que no estaba preparado para asumir el cargo y que todavía está aprendiendo sobre sus funciones.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, sostuvo al medio extranjero.

“Como cualquier ciudadano tiene un sueño, pero (para) llegar a la Presidencia de la República no fui preparado, a mí a nadie me entrenó. Ni siquiera ya habiendo sido electo, como han tenido los demás gobernantes, que han tenido horas o días de inducción”, afirmó a Exitosa.

Pedro Castillo y Nicolás Lúcar en la entrevista que difundió Exitosa el domingo 23 de enero. (Foto: Presidencia)

“Es parte de la lucha, sigo aprendiendo y agradezco al pueblo peruano”, añadió al señalar que está en el cargo “por el Perú” e incluso se animó a decir que saldrá “por la puerta grande”.

Nombramientos inadecuados

Una de las consultas más esperadas fue por los polémicos nombramientos que se han producido en su gestión, algunos de los cuales han motivado a serias críticas por el Congreso. Al respecto, el jefe de Estado reconoció que cometió errores en casos como el de Guido Bellido, quien fue su primer presidente del Consejo de Ministros, así como su exsecretario general Bruno Pacheco.

“[¿Cuál fue peor: le nombramiento de Guido Bellido o el de Bruno Pacheco?] Bueno, a veces uno se equivoca y uno aprende de los errores”, respondió al semanario “Hildebrandt en sus trece”.

Pedro Castillo manifestó al mismo medio también que en política, una persona debe aprender a diferencias entre “amistades y responsabilidades”.

Relación con Karelim López y reuniones en Breña

Otro de los temas importantes era su relación con empresarios como Samir Abudayeh y Karelim López, quienes son investigados por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción. Al respecto, el mandatario respondió que no tiene relación de amistad con esas personas y que solo mantuvo reuniones de trabajo con ellos.

“La señora Karelim López no es mi amiga... Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral”, aseveró este viernes en el semanario Hildebrandt en sus trece.

“No sé quién lo atendió y en qué momento ingresó (a Palacio), no sé si yo tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco conozco al señor Samir Abudayeh”, subrayó a Exitosa

“Si es que vino como cualquier organización, aquí hay diferentes despachos, espacios, se les atiende, hay una comisión que los atiende y cuando terminan voy en un momento protocolar y los saludo, pero personalmente nunca hablé con él, nunca me dirigió la palabra”, añadió.

En cuanto la lista de personas con las que se reunió en la casa de Breña, Castillo volvió a negarse a dar la lista de las personas a las que recibió. Sin embargo, admitió que pudieron llegar empresarios a este recinto.

“Voy a Breña porque es la casa que me cobijó en la campaña y voy a tomarme un café, voy a ver temas familiares, pero jamás he trasladado el despacho presidencial a Breña”, manifestó a CNN.

La entrevista de Pedro Castillo a Fernando del Rincón, en CNN en Español, fue difundida en dos partes.(Foto: Presidencia)

“Sí han ido varias personas a saludarme, pero nunca se trataron temas de Estado, nunca se trataron temas de licitaciones con empresarios, jamás, nunca”, agregó.

No lee periódicos ni ve televisión

Pedro Castillo reveló que no lee los diarios locales ni ve televisión para enterarse de las noticias. Explicó que no lo hace por temas de agenda y también “porque no hay nada que sacar de ahí”.

“Nunca leo los periódicos y, créeme, no miro ni televisión. Yo me levanto a las 5 a.m. y estoy aquí (en el despacho) a las 5:30 a.m. hasta las 11.30 p.m. 12 am. Testigos son algunos trabajadores que me acompañan”, expresó a Exitosa.

“Porque no tienen nada que sacar los periódicos. Dime qué periódico me habla sobre cuántos niños desnutridos hay en el Perú, qué ciudad está contaminada, qué están haciendo los alcaldes, cuáles son los problemas fronterizos que tenemos, que está haciendo el Gobierno”.

El Perú seguirá siendo su escuela

El jefe de Estado, Pedro Castillo, destacó que el Perú es como su escuela debido a que, a su juicio, es como una institución educativa donde se busca “hacer las cosas bien” y “corregir las cosas que están mal”.

“[Fernando del Rincón: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”] Va a seguir siendo mi escuela (...) porque para mí la escuela es hacer las cosas bien. Corregir lo que está mal y hacer las cosas bien para todas los peruanos. También es una escuela porque, aparte que la conozco, es una forma en que tengo que contribuir desde Perú al mundo a América Latina”, respondió Castillo a la entrevista en CNN.

Karelim López es investigada por presunto tráfico de influencias (Fotos: Grupo El Comercio/Captura TV Cuarto Poder)

Reunión con Karelim López en Palacio de Gobierno

Tras negar haberla recibido en Breña en las entrevistas con los periodistas César Hildebrandt y Nicolás Lúcar, Pedro Castillo admitió que sí se reunió con Karelim López, actualmente investigada por presunto tráfico de influencias, pero en Palacio de Gobierno.

“Sí, vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató (algún contrato)”, señaló ante la CNN. También aceptó que se reunió en la sede del Ejecutivo con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, envuelto en la investigación sobre la licitación a empresa Heaven Petroleum Operators.

“Nunca encontré al Grupo de Lima”

Otra frase exclamada por Pedro Castillo fue referente al Grupo de Lima, creado durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para evaluar una salida a la crisis política y social en Venezuela. El actual presidente aseguró jamás sintió la influencia de dicha instancia multilateral.

“(¿Usted sabía del Grupo de Lima? Nunca encontré al Grupo de Lima y nunca lo sentí en mi pueblo”, manifestó.

Además, evitó responder si reconoce a Juan Guaidó o Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

“Hay que preguntarles a los venezolanos. No voy a meterme en problemas de otros países porque no me gustaría que se metan en el mío”, advirtió.

El presidente Pedro Castillo afirmó que jamás sintió la influencia del Grupo de Lima en la vida del país. (Foto: flickr Presidencia)