Insólito. Luego de que los allegados al expresidente Pedro Castillo mencionaran que no estaban dentro de sus facultades mentales cuando leyó su Mensaje de la Nación, ahora resulta que el profesor chotano no recuerda lo que ocurrió la mañana del 7 de diciembre, cuando ordenó el cierre del Congreso.

Así lo confirmó Guido Bellido, quien acudió el 8 de diciembre a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se encuentra recluido Castillo Terrones tras intentar dar un golpe de Estado.

Por ello, ahora lanzó la hipótesis de que alguien conspiró contra el exmandatario.

“Yo le he consultado al Presidente el por qué ha leído ese mensaje, el Presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultarle y él me dice ‘no recuerdo, Guido’. No sabemos quién ha conspirado, pero el Presidente no recuerda. La investigación va a tener que aclarar, el Presidente no recuerda, él lo ha dicho con sus propias palabras. El Presidente dice ‘yo no me recuerdo que en ese momento que he dado o haya podido dar lectura’. Es la respuesta del Presidente y hay que respetar. Yo le digo por qué ha hecho la lectura y dice que no recuerda” , comentó ante los medios de prensa.

De otro lado, comentó que el cierre del Congreso y posterior golpe de Estado no se consumó, ya que el Congreso votó por la vacancia de Castillo.

“El presidente solo ha hecho una lectura que no se ha materializado, no se ha dado la rebelión ni tampoco la sedición”, sostuvo.

