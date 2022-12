Luego de un día en silencio, porque su programa no se emitió el día en el que Pedro Castillo dio un fallido golpe de estado y el congreso vacó al presidente, Magaly salió EN VIVO y no para hablar de farándula, sino de la actual situación del país, recordándole al expresidente que ella también es de provincia y no hace lo mismo que él.

La ‘urraca’ comenzó su programa resaltando que tanto ella como muchos peruanos, están felices porque ya no tiene más en el palacio de gobierno a Pedro Castillo: “Todos estamos alegres, porque es un momento feliz por el país, no sé cuánto nos dure la alegría de sacar del poder a un presidente que llegó al poder por las masas”.

Antes de comenzar el raje en contra de quien hasta el 7 de diciembre fue el presidente del Perú, aclaró que ella no votó por él para que sea el máximo gobernador, a quien tildó de comunista y luego lo puso en su lugar: “Un hombre que nos ha demostrado que no sabe nada de política, bastante ignorante, que ni podía construir las palabras, es cierto, venía de un origen humilde, la mayoría de provincianos que estamos en Lima venimos de origen humilde, pero eso no te hace corrupto”.

TE PUEDE INTERESAR