Los puñales no faltan en ‘América Hoy’. Durante la visita de Nicole Akari al set de Ethel Pozo, hubo un pequeño cruce de palabras con Janet Barboza, a quien acusó de no saludarla, motivo por el que la ‘rulitos’, intentó escudarse en sus amigas, pero lo logró.

Quien sí le hizo caso, fue Brunella Horna, quien habría mentido para que su amiga, Janet Barboza no quede mal: “Nunca he mentido en televisión, y le voy a decir lo que le dijo Brunella: ‘Tuve que mentir para no dejarla mal’”, fue la confesión de Ethel Pozo.

La incomodidad de Brunella no se hizo esperar y les solicitó a sus amigas que solucionen los problemas fuera de cámaras, pero eso no evitó que Ethel Pozo, recalque que no mentiría por nadie: “Yo le dije ayer, fuera de cámaras, yo no puedo mentir”.

