El vacado expresidente Pedro Castillo habló durante la audiencia de apelación por los 18 meses de prisión preventiva en su contra, señalando que se encuentra incomunicado y que el actual gobierno “se levantó en armas”.

“Yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas ni he llamado a nadie para que lo haga. Si debo decir que quien se levantó en armas fue el actual Gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y 200 heridos”, señaló Castillo durante la audiencia.

Castillo señaló que la actual prisión preventiva en su contra es injusta y solo ha servido para polarizar al país. “Todo lo que se hace en contra mía no es más que una venganza política”, añadió.

“Solicito mi libertad... señor juez, hasta la fecha estoy incomunicado, no he tenido acceso a un teléfono para llamar a mi familia. Solicito un servicio telefónico para llamar a mi padres y familia”, finalizó el exmandatario.

Penal de Barbadillo

Como se sabe, Castillo se encuentra recluido desde el 16 de diciembre en el Centro Penitenciario de Barbadillo, ubicado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate, por el fallido intento de golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre.

El exmandatario es investigado por presunta rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La prisión preventiva de Castillo se computará hasta el 6 de junio del 2024.