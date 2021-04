El candidato presidencial Pedro Castillo respondió a las dudas -en caso de ganar las elecciones 2021- de intentar quedarse en el poder tras el año 2026 a través de una nueva constitución.

“Bueno, no creo que sea necesario, toda vez de que en el marco de una nueva constitución, si en el marco de la constitución es la asamblea nacional constituyente, cualquier gobierno que sea, yo creo que tiene que priorizar los grandes problemas del país”, respondió inicialmente al programa Punto Final.

Sin embargo, Pedro Castillo criticó la alternancia porque -según él- se cambia el modelo implementado por el antecesor: “Hemos visto claramente (...) tienes un mandato gubernamental, tu entorno, tu política, tus modelos; llegas, implementas, viene otra persona, la deshace toda, es una malversación de fondos, se enquista la corrupción”.

En ese sentido, Pedro Castillo admitió que cree en la continuidad en el poder, aunque asegura que esto no implica al individuo: “Tiene que haber una continuidad pensando en el país, pero no de individuo, no de personas”.

El candidato de Perú Libre afirmó que respetará la constitución vigente hasta que, a través de referéndum, el pueblo decida cambiarla.

“Por supuesto (respetará los 5 años en caso de ganar), estamos nosotros eligiéndonos bajo esta constitución, la cual somos respetuosos de esta constitución hasta que el pueblo la decida. Si el pueblo te dice ‘sabe qué, Pedro, no es necesario el cambio de la constitución, estamos de acuerdo con el modelo económico, estamos de acuerdo con que no haya una asamblea nacional’, seremos respetuosos, pero si el pueblo dice lo contrario (cambiarán la constitución)”, expresó.

