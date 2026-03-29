La marinera, baile nacional del Perú, será postulada para su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Para ello, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, recibió de su homóloga de Cultura, Fátima Altabás, el expediente de candidatura de la “Marinera: formas tradicionales regionales de baile, música y canto”.

En el Perú, la marinera se declaró Patrimonio Cultural de la Nación en 1986.

Expediente

Durante la entrega oficial, el canciller anunció que mañana lunes 30 de marzo se presentará el expediente ante la Unesco y que luego se hará el seguimiento correspondiente “para que esta maravillosa expresión sea reconocida”.

Altabás agradeció el acompañamiento de la Cancillería en el proceso de elaboración del expediente con el que se busca presentar al mundo esta “tradición que une, representa y fortalece la identidad nacional”. declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1986.

Trabajo de años

“Este expediente representa el trabajo coordinado de dos años con diversos actores de diez departamentos del país”, aseveró.

La postulación de esta expresión mestiza -fruto del encuentro entre raíces indígenas, africanas y europeas- busca visibilizar internacionalmente sus variantes regionales y fortalecer el reconocimiento de sus portadores.