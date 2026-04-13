Más allá de las disputas entre quién pasará a la segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular), las redes sociales destacaron, a veces con crueldad, que los grandes derrotados en las Elecciones Generales 2026 han sido Perú Libre, el Apra y APP, partidos que llevaron como candidatos presidenciales a Vladimir Cerrón, Enrique Valderrama y César Acuña, respectivamente.

Esos partidos se quejaron del accionar de la Onpe y algunos militantes denunciaron un “fraude” ante sus votos insuficientes para pasar la valla electoral.

Es decir, Perú Libre, Apra y APP no tendrán congresistas, al no pasar la valla, sino que además tendrán que volver a inscribirse ante el JNE porque quedan fuera del juego “legal” de los partidos.

Resultados firmes

A pesar de los graves errores de la Onpe en el proceso electoral, los resultados de las Elecciones Generales 2026 serán firmes y no existen causales para anular los comicios, recalcó el experto en temas electorales José Villalobos.

A América Televisión, explicó que solo se anularían los comicios si más de los dos tercios de votos son nulos y blancos; si vota menos del 50 % de electores; y si se comprueban hechos de violencia o fraude que impidan el libre ejercicio del sufragio o que alteren de manera determinante el resultado, lo que no ha existido.