El candidato presidencial Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano emite su voto en la I.E 11148 Juana Infantes Vera del distrito del Cercado de Lima durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: ANDINA/Eduardo García
El candidato presidencial Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano emite su voto en la I.E 11148 Juana Infantes Vera del distrito del Cercado de Lima durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: ANDINA/Eduardo García

Más allá de las disputas entre quién pasará a la segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular), las redes sociales destacaron, a veces con crueldad, que los grandes derrotados en las Elecciones Generales 2026 han sido Perú Libre, el Apra y APP, partidos que llevaron como candidatos presidenciales a Vladimir Cerrón, Enrique Valderrama y César Acuña, respectivamente.

Esos partidos se quejaron del accionar de la Onpe y algunos militantes denunciaron un “fraude” ante sus votos insuficientes para pasar la valla electoral.

Es decir, Perú Libre, Apra y APP no tendrán congresistas, al no pasar la valla, sino que además tendrán que volver a inscribirse ante el JNE porque quedan fuera del juego “legal” de los partidos.

Resultados firmes

A pesar de los graves errores de la Onpe en el proceso electoral, los resultados de las Elecciones Generales 2026 serán firmes y no existen causales para anular los comicios, recalcó el experto en temas electorales José Villalobos.

A América Televisión, explicó que solo se anularían los comicios si más de los dos tercios de votos son nulos y blancos; si vota menos del 50 % de electores; y si se comprueban hechos de violencia o fraude que impidan el libre ejercicio del sufragio o que alteren de manera determinante el resultado, lo que no ha existido.