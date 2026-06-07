Entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, son 27′325,432 ciudadanos peruanos los que están habilitados para elegir hoy en la segunda vuelta electoral presidencial de la que saldrá el jefe de Estado para el período 2026-2031.

De tales votantes, 26′114,619 están en el Perú y 1′210,813 en el extranjero, y en todos los casos las mesas de sufragio abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 5 de la tarde de la hora local o cuando acaben de votar quienes estén en cola.

Desde temprano

Desde las 6 de la mañana, los nueve miembros de mesa (tres titulares y seis suplentes sorteados, los mismos de la primera vuelta) deben acudir a sus locales para instalar sus mesas. La multa será de S/275 por no instalar la mesa y no cumplir con integrarla, y de S/110 por no sufragar.

Los miembros de mesa que cumplan la función recibirán S/165, igual que quien de la fila es llamado a completarla.

El sufragio es obligatorio desde los 18 años hasta los 70 años cumplidos en la fecha de votación, luego facultativo. Quienes cumplieron 18 años hasta el 12 de abril podrán votar, porque están en el padrón, pero quienes los tuvieron luego no votarán, aunque tengan ya 18 años.

DNI vencido

Se podrá votar con el DNI vencido, incluso amarillo de menor de edad si no se renovó al cumplirse los 18 años, pero de ninguna manera se aceptará con denuncias policiales de pérdida o robo, o tickets para recojo del documento en las oficinas del Reniec.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Bernardo Pachas, confirmó que todo el material electoral estaba distribuido ayer en Lima y Callao, y enviado desde la capital desde días atrás al interior del país, pero en algunas zonas, como la región Amazonas, el clima trabó el reparto. Allá, RPP informó problemas con el material despachado de la ODPE Bagua a algunas comunidades nativas.

Militares y policías

La seguridad en los locales de votación estará a cargo de policías y militares.

El ministro del Interior, José Zapata, confirmó el despliegue de 53,373 policías en todo el país para garantizar la seguridad en los centros de votación, donde protegerán el material electoral y resguardarán el orden antes, durante y tras el sufragio.

Ganador

Sobre los resultados, la Onpe informó que los primeros resultados oficiales se difundirán aproximadamente desde las 8 de la noche de hoy, según el avance en el procesamiento de las actas electorales que lleguen desde los centros de votación de todo el país.

Sin embargo, tales resultados serán menos representativos que los de las encuestadoras que darán proyecciones totales en sus flashes de las 5 de la tarde con sondeos a boca de urna y sobre todo, luego de unas horas, en sus conteos rápidos con actas de escrutinio.