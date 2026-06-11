Críticas recibieron las anunciadas manifestaciones y protestas callejeras de Juntos por el Perú (JP), a raíz de que los resultados electorales pueden ser desfavorables a su candidato Roberto Sánchez y acabar con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como presidenta.

Un plantón frente al JNE ayer en Lima, así como otras protestas en el interior, parecen el preludio de mayores movilizaciones para denunciar un “fraude” contra el candidato del sombrero.

La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) aprista rechazó las anunciadas protestas contra el conteo electoral.

Nada de violencia

Mientras avanza el registro de actas electorales por el Onpe, el analista político Juan Sheput pidió tranquilidad, no violencia.

Juan Sheput invoca a aceptar los resultados oficiales.

“Así que señores de Juntos por el Perú, más calma, no se aceleren. Esperen los resultados oficiales. No olviden que de seguir la tendencia Fujimori puede ser presidente y los resultados hay que aceptarlos”, manifestó.

Grave

Desafiante ante un triunfo fujimorista, Sánchez dijo que “defenderemos la victoria popular”. Denunció acciones para alterar la voluntad ciudadana, aunque matizó con que “la institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarla, más allá de los deseos”.

Fujimori

En tanto, Fujimori comentó que “más allá de los comentarios que puedan tener, acá lo importante es lo que señalan las actas”.

Ante las protestas que avala Sánchez, replicó que “el señor señaló que iba a respetar el resultado final” e invocó a que lo haga.