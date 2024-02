El Poder Judicial rechazó el recurso presentado por la defensa de Edgar Alarcón que pretendía dejar sin efecto el juicio oral que afrontar por presunto enriquecimiento ilícito. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó en última instancia la tutela de derechos presentada por el excontralor de la República.

Tras la decisión de la Sala Penal Permanente, el juicio oral contra el también excongresista continuará vigente. El tribunal supremo declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Alarcón que buscaba se revoque la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el pasado 10 de noviembre del 2022 que también declaró improcedente la tutela de derechos en primera instancia.

El rechazado recurso buscaba excluir el informe pericial contable único elaborado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público al argumentar que el documento había sido incluido por la Fiscalía fuera del plazo establecido cuando la etapa de investigación preparatoria había concluido.

Sin embargo, el tribunal supremo declaró infundado el recurso de apelación, afirmando que la pericia fue ordenada dentro de la etapa de investigación preparatoria y su presentación tardía no invalida la prueba.

“La pretensión de recurrente no resulta amparable pues declarar invalida una prueba dispuesta en el tiempo y la forma que la ley establece no es de acogida jurisprudencialmente, las irregularidades en el plazo de presentación son defectos que no alcanzan para declarar la nulidad de la prueba de cargo incorporada, la prueba de nulidad no se colma por falta de concurrencia del principio de trascendencia “, explica la resolución de la sala Suprema.

Fiscalía solicita 15 años años de prisión

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema una pena de 15 años y un día de prisión, así como la inhabilitación por 20 años y un día para ejercer cargos públicos, además del pago de una multa de 202 mil 121.50 soles. Según la Fiscalía, Alarcón presenta un incremento patrimonial no justificado durante su gestión en la Contraloría.

Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió que Alarcón pague 05 millones 522 mil 243.72 soles como reparación civil al Estado.