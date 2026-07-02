Aunque el actual Congreso nada tiene que ver con el Parlamento que se instalará el 27 de julio, el senador electo Rafael López Aliaga solicitó su intervención para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anule su credencial de legislador 2026-2031 y así poder postular a la alcaldía de Lima en los comicios de octubre.

En una carta al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó formalmente ante el Parlamento su decisión “definitiva” de no asumir el cargo de senador por el que fue elegido el 12 de abril y solicitó que eso se comunique al JNE.

Pedido

Además, pidió dejar sin efecto su credencial como integrante del Senado y “se convoque al candidato no proclamado respectivo”.

En primera instancia, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga porque su candidatura municipal a primer regidor por Renovación Popular, con Luis Rubio como aspirante a alcalde, no es viable mientras persista el acta que lo proclama senador.

Denuncia

“Hoy intentan una nueva maniobra para que asuma como senador y así dejar atrás todas las denuncias que hemos presentado sobre la primera vuelta”, aseguró el exalcalde de Lima.

Al apelar lo resuelto por el jurado especial, el JNE deberá resolver si se procede o no la candidatura del senador electo que se niega a jurar y asumir ese cargo para buscar ser regidor de Lima.

Tratamiento

El experto en temas electorales José Villalobos denunció un trato desigual contra Rafael López Aliaga, al haber dos diputados electos por Renovación Popular que también están postulando para regidores, pero sus solicitudes de inscripción de candidaturas para la Municipalidad Metropolitana de Lima han sido admitidas.