El excandidato presidencial Rafael López Aliaga no solo no asistió ayer a recibir su credencial como sendador de la República, sino también comunicó al Congreso su decisión de no jurar ni asumir el mencionado cargo para el periodo parlamentario 2026-2031.

Cuando se anunció su nombre como senador electo por el distrito único de Renovación Popular (RP), el también exalcalde de Lima no estaba presente en la ceremocia, por lo que el acto continuó con el llamado al resto de integrantes de su agrupación política.

Su ausencia ocurrió luego de que comunicara al JNE su decisión de no juramentar como senador. Sin embargo, el JNE remitió al Congreso el acta respectivo y la credencial electrónica a RP.

Es que el exalacalde busca retornar a la Municipalidad de Lima como teniente alcalde. Ayer, a través de un documento, su partido presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro, luego de que declarara inadmisible su candidatura por haber sido elegido y proclamado como senador.

Entrega con polémica

Ayer se entregó las credenciales a los senadores electos y los cinco miembros del Parlamento Andino. Hoy se hará lo propio con los 130 diputados.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, justificó la entrega del documento al electo senador Fernando Rospigliosi (FP), quien tiene una sentencia por difamación en contra de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Burneo dijo que esta es de primera instancia y hay varios casos similares.

El Congreso bicameral se instalará el 27 de julio y tendrá que resolver si Rafael López Aliaga juramenta o no como senador.