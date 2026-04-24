Una vez más el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) amenazó a las autoridades electorales con perseguirlos judicialmente si no hay una solución para que 1,5 millones de peruanos -que según él no votaron en las elecciones del domingo 12 de abril, principlamente en Lima- vayan a las urnas.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que darnos una solución ya. Si no, arde Troya. No soy una persona que aguanta el robo y la injusticia”, expresó en redes sociales.

Insistió que el JNE debe anular total o parcialmente los comicios, o convocar a una jornada suplementaria de votaciones, aunque ninguna de estas posibilidades está contemplada en la ley.

“Usted está siendo cómplice de un señor (Piero) Corvetto que va a terminar en la cárcel”, dijo de manera directa al titular del JNE, Roberto Burneo. “Usted tiene que dar una solución para que 1,5 millones de peruanos ejercen su derecho (al voto)”, añadió.

Contra Corvetto

“El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo voy a encargarme de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”, afirmó sobre el exjefe de la ONPE, quien es investigado.

Al 94.9781% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori (FP) encabezaba la votación presidencial con 2’725,654 votos (17.05%), Roberto Sánchez (JPP) seguía segundo con 1,924,728 votos (12.04%) y Rafael López Aliaga en tercer puesto con 1’901,795, votos (11.89%). Sánchez superaba a López Aliaga por 23 mil votos en promedio.

Unas 4,650 actas faltan evaluar en los Jurados Electorales Electorales para luego ingresar los votos al conteo general.