El candidato a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó que participará, el martes 22 de septiembre, en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para 13 de los aspirantes a la alcaldía de Lima.

Ante los cuestionamientos de juristas y de algunos partidos políticos respecto a su postulación, al considerarse una “reelección encubierta” pues ya ejerció la alcaldía en parte del actual período 2023-2026, Rafael López Aliaga recalcó que “la ley dice que no hay ningún problema para postular a teniente alcalde”, como lo está haciendo.

Ley de elecciones

“En caso de ganar, la Ley Orgánica de Municipalidades dice que, si no puede asumir el alcalde, lo hace el teniente alcalde o primer regidor”, destacó, al afirmar que primero debe vencer en los comicios del 4 de octubre para luego verse si se da esa situación ante la renuncia de Luis Rubio a ser candidato a la alcaldía por Renovación Popular.

Encantado

Rafael López Aliaga indicó que “siempre he ido a debates” y que esta vez no será la excepción porque “me encanta el debate”. Incluso se preparará.

Quien también acudirá al debate, se pronuncie o no el JNE sobre el pedido de varios partidos para indicar si Rafael López Aliaga asumirá o no la alcaldía de ganar Renovación Popular, es el candidato por Avanza País, Francis Allison.

Sin condiciones

“Vamos a ir sin ninguna condición. Nosotros no nos corremos ni buscamos excusas”, aseguró Allison.

El lunes 21 debatirán otros 13 candidatos, incluido Carlos Bruce (Somos Perú), quien retó a Rafael López Aliaga a debatir solo ambos.

Rafael López Aliaga apunta a alcalde por la vía de regidor.