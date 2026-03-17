Entrevista: José Carmen/Diario Trome

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, respaldó ayer que se investigue a fondo la denuncia sobre un millonario contrato otorgado por el Seguro Social de Salud (EsSalud) con la presunta injerencia de la familia de la modelo Brunella Horna, nuera del candidato presidencial y líder de APP, César Acuña.

Sobre las medidas que adoptará el Gobierno en el caso que vincula a la esposa de Richard Acuña, la premier se mostró dispuesta a que se investigue a fondo y que los implicados respondan si hay culpables.

Pagarán culpables

“El ministro de Trabajo (Óscar Fernández) comentó que ha dispuesto las investigaciones que correspondan. Invitamos no solo los órganos de control, sino también a la Fiscalía, y a quien corresponde. No estamos para tapar a nadie. Se tomarán las medidas que correspondan si se demuestra que hay un dolo, un delito de la familia de quien sea”, enfatizó.

Sobre este caso, la Contraloría General de la República inició la recuperación de información sobre la contratación del servicio de alimentación en el Hospital II Luis Heysen, de Essalud en Chiclayo, por 2’103,442 soles, en que se ha vinculado a la empresa ganadora y la familia de Brunella Horna. EsSalud también investiga.

Voto en Congreso

Sobre la confianza a solicitar mañana por su gabinete en el Congreso, Miralles pidió que les escuchen y “analicen su voto en función a lo que vamos a exponer, nuestros logros en 16 días de gestión” y lo que propondrán “de acá a julio”.

“Es necesario que nuestro país tenga condiciones de estabilidad (...) estamos a 27 días de las elecciones” y “no se puede generar esa intranquilidad, esa incertidumbre” de negar el voto de confianza para obligar a conformar otro gabinete, enfatizó Miralles.

Combustibles

Miralles prometió una investigación “a fondo”, con sanciones si corresponde, a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por la crisis energética derivada de la ruptura del ducto de gas natural en Cusco.

“Estamos en eso. Todos los tubos y equipos impactados están en custodia de Osinergmin, para garantizar una investigación imparcial”, subrayó la premier.

Aseguró que esta semana seguirán los operativos de fiscalización en grifos para evitar la especulación en precios de combustibles.