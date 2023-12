La presidente Dina Boluarte negó la existencia del ‘plan Boluarte’ como lo anunció a finales de agosto el premier Alberto Otárola. Y aseguró que el verdadero nombre de la estrategia del Ejecutivo para frenar la delincuencia en el país es ‘Perú Seguro’.

Durante un breve diálogo con la prensa tras un acto oficial en Carabayllo, la mandataria respondió tajantemente ante la consulta de una periodista de Latina respecto al “Plan Boluarte” y la preocupación del país ante el incremento de la criminalidad pese a las declaratorias de estados de emergencia.

“Primero, señorita de Latina, le voy a agradecer que el ‘plan Boluarte’ no existe, si en un algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que el premier ya se rectificó, y a la prensa le voy a agradecer que no insista en algo que ya rectificamos”, manifestó.

La jefa de Estado señaló que el nombre de la estrategia es ‘Perú Seguro’ y que su Gobierno ya está “trabajando en ello”. Asimismo, exhortó a la prensa a “brindar noticias en positivo” sobre las medidas tomadas contra la inseguridad ciudadana.

“Sabemos que la seguridad o la inseguridad ciudadana no es de ahorita. Y ahí también los medios que nos ayuden a poder brindar noticias en positivo y no siempre en negativo como esta que usted me acaba de preguntar”, acotó.

La presidenta aprovechó para reconocer que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los puntos más críticos del país, por lo que, según ella, la Policía actúa con lo que tiene.

“Qué hacemos con una Policía que no tiene vehículos para poder movilizarse (...) qué hacemos con una Policía que no tiene ni siquiera motocicletas para hacer seguimiento a esos que van en moto y roban celulares, que son los actos delictivos más frecuentes”, dijo y adelantó que antes de que el año 2023 finalice, se entregará 500 patrulleros a la Policía en Lima y Callao.

Además, agregó que la PNP ha logrado capturar a cabecillas de bandas delincuencias, quienes, de acuerdo a lo que dijo, son liberados por decisiones en la Fiscalía o el Poder Judicial.

“Han capturado a varios líderes de bandas delincuenciales y hemos desarticulado cientos de bandas; y al Poder Judicial y a la Fiscalía que no los suelten. Porque de eso se trata, de trabajar de manera articulada en la seguridad de la ciudadanía”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR