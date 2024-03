El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó el importante impacto económico que a favor de nuestro país tendrá la puesta en operación del moderno megapuerto de Chancay, al norte de Lima, prevista para fines del presente año.

La construcción del puerto de Chancay genera 1300 puestos de trabajo directos y 8000 empleos indirectos en la zona.

Julio Velarde celebra megapuerto en el norte de la capital, al señalar que el terminal marítimo de Chancay levantará la economía del Perú, tendrá impacto positivo en el país.





Economía peruana

Julio Velarde anticipó que cuando entre en funcionamiento el terminal marítimo se favorecerá a la economía peruana, pero que para concretarse ello debe trabajarse en mejorar las vías de comunicación y la habilitación urbana en la zona adyacente.





¿Hay un estimado?

“Todavía no tenemos un estimado (de su impacto en la economía), pero creo que será importante, aunque no me atrevo a dar una cifra aún”, aseveró Julio Velarde durante la presentación del último Reporte de Inflación por el BCR.

En declaraciones recogidas por la agencia Andina, el titular del ente emisor confesó que “no hemos hecho el análisis todavía”, pero queda claro que “hay que mejorar todas las vías de comunicación y también tendría que haber habilitación urbana en la zona”.





Socios privados

El nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Chancay se ubica en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Huaral, a 80 kilómetros de distancia de Lima Metropolitana, y es un proyecto de gran inversión privada en marcha con dos accionistas: las empresas china Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) con participación del 60 % y peruana Volcan Compañía Minera con 40 %.





