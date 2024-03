El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta, esta vez por justificar la inscripción del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), con claros vínculos con el excarcelado Antauro Humala

“Existen disposiciones que prohíben la postulación de personas que han sido condenadas, y el señor Antauro Humala no es dirigente, no forma parte de los comités, según me he enterado, en su partido”, declaró en Canal N.

Además, aseguró que en el ideario del partido no encontró discursos antidemocráticos que hayan impedido su inscripción.

Se lava las manos

En ese sentido informó que envió a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público el pedido del congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) para que se anule la inscripción del mencionado partido, porque en el JNE no están habilitados para adoptar tal decisión.

DENUNCIADO. Mientras tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso evalúa una denuncia presentada por Alejandro Cavero (Avanza País) contra Salas Arenas por permitir la inscripción de un partido vinculado a Antauro Humala, quien purgó condena por el “Andahuaylazo”.

Salas Arenas pidió al Congreso que, si considera que el JNE debe actuar de otra manera, realice cambios en las leyes.