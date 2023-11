En medio de la creciente inseguridad, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció sobre la situación que vive el país por la violenta ola delictiva que tiene en constante preocupación a la población, y en ese sentido se mostró a favor de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles y apoyen a la Policía Nacional de Perú.

“ Yo sí creo que deben salir las Fuerzas Armadas, pero en un plan debidamente coordinado de seguridad ”, dijo en inicio Javier Arévalo en conversación con la prensa. Además, se mostró en contra de quienes cuestionan las habilidades de las Fuerzas Armadas para hacerle frente a la delincuencia.

“ Acá quiero volver a rechazar aquellos que satanizan esta intervención de las Fuerzas Armadas pretendiendo de una manera casi irrisible decir que no van a investigar, no van a ser atestados, no van a hacer informes ”, agregó.

En esa línea, el presidente del Poder Judicial señaló que la PNP necesita ser apoyada en su labor con el propósito de combatir la delincuencia que causa estragos en el país. “ La PNP tiene que volver a tener el respeto y aquel que infrinja esto debe ser sancionado. Yo creo que es hora de revisar la legislación ”, sostuvo.

Jueces deben ser más severos

En medio de los enfrentamientos y los actos de violencia que han tenido lugar en los distritos de La Victoria y El Agustino el pasado jueves 26 de octubre, Javier Arévalo hace un llamado a los jueces para que impongan sanciones más drásticas.