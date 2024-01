La bancada de Avanza País presentó un proyecto de ley que busca otorgar licencias a congresistas hasta por 30 días hábiles para viajes particulares, dentro de un periodo anual de sesiones. La iniciativa surge tras las constantes críticas contra el Parlamento por viajes al extranjero.

La iniciativa legislativa N°6763/2023-CR propone modificar el artículo 22, inciso i, del Reglamento del Congreso de la República , a fin de precisar sobre el derecho a solicitar licencias. Se señala que, cuando el viaje particular sea por invitación a un evento internacional, pagado o no por el país anfitrión, el parlamentario debe solicitar licencia con anticipación.

Este permiso será evaluado por el Consejo Directivo, conforme a os criterios implantados. “En este caso, sólo cuando la licencia haya sido aprobada, el congresista se encuentra autorizado a viajar”, destaca.

El proyecto de ley presentado por el congresista Diego Bazán argumenta que no existe una limitación para este recurso, por lo que el pedir licencias reiterativas, como se ha visto con algunos parlamentarios, “podría significar el uso abusivo de este derecho”. No obstante, se mantiene la licencia con goce de haber por más de siete días en caso de enfermedades con justificación documentada.

En una entrevista con RPP, Diego Bazán explicó que el proyecto no pretende dar vacaciones a los parlamentarios, sino regular el uso de las licencias sin goce de haber.

“ El proyecto no pretende dar vacaciones a los congresistas, sino regular todo el desorden que se ha generado en el Parlamento cuando los congresistas de manera indiscriminada piden licencias sin goce de haber a libre discreción. Si bien son licencias no remuneradas, lamentablemente no hay un tiempo límite”, declaró y refirió que, en el caso de la congresista Digna Calle, no se pudo proceder a una sanción “porque existía un vacío legal al respecto”.

Bazán aprovechó para opinar sobe la licencia solicitada por su colega de bancada, Patricia Chirinos, para no cumplir con la semana de representación.

“Siempre he sido bastante crítico de los congresistas que en semana de representación piden licencia. Se tiene que cumplir con la población que nos ha elegido. Esta no es la excepción. Creo que la congresista Chirinos debería cumplir con su semana de representación ”, expresó.

“Patricia Chirinos, como sabemos, no está en el país. Ha renunciado a lo que se entrega por semana de representación y está con licencia sin goce de haber. Esto sucede con varios parlamentarios. Lo que busca este proyecto es impedir que a libre disposición el congresista pueda tener estos permisos”, acotó

