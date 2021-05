Desde el Cusco, el excandidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arremetió contra el candidato Pedro Castillo de Perú Libre y explicó por qué los peruanos no deberían votar por él el próximo 6 de junio.

Para el medio local TV Mundo, López Aliaga señaló que Pedro Castillo no llegará a ser presidente del Perú, argumentando que es una amenaza para el país, pues podríamos llegar a ser una Venezuela.

“Sobre mi cadáver, el señor no llegará a ser presidente del Perú, ni hablar, es que nos va a destrozar. Perú no debe ser Venezuela y no va a ser Venezuela, tampoco Cuba, ahí no les hacen rezar el Padre Nuestro sino dicen padre Chávez que estás en los cielos, ese tipo de filosofía la conozco porque la he vivido y la he estudiado”, dijo el excandidato de Renovación Popular.

Eso sí, dejó en claro que no apoya la candidatura de Keiko Fujimori y tampoco llama a votar por ella, pero tampoco por Castillo pues está vinculado con Vladimir Cerrón.

“No seas loco pues tampoco, yo soy licenciado en filosofía y voy por el mal menor, yo no meto la mano al fuego por nadie, (Keiko Fujimori) tiene que tener control del Congreso para que no cometa los errores que cometió su padre y que en cinco años se vaya, pero que el señor Cerrón va a querer quedarse de por vida, te lo aseguro, ese es el mensaje que tengo que dar”.

Rafael López Aliaga sobre Pedro Castillo: “Sobre mi cadáver, el señor no llega a ser presidente del Perú” Video: Tv Mundo

