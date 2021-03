El candidato presidencial Rafael López Aliaga fue el entrevistado de este domingo 14 de marzo en el programa “7 x 7″ de Jaime Bayly. Esta vez, el empresario dio más detalles de su decisión de ser célibe.

Durante la entrevista, el periodista le preguntó por qué, si había decidido practicar el celibato, no optó por ser sacerdote. “Yo soy una persona que quiero estar en el mundo, yo no soy una persona para estar metido en un monasterio o una iglesia, no me veo de cura, francamente te digo, he hecho la vida que tenía que hacer”, respondió el candidato de Renovación Nacional.

Según Rafael López Aliaga, su vida cambió tras “confesarse después de años” y “comulgar”.

Asimismo, Jaime Bayly preguntó al candidato si se había enamorado: “Sí, claro, como toda persona. Yo he conocido al Opus Dei mayor, a los 19 años. He hecho una vida común y corriente”.

Rafael López Aliaga también recalcó que nunca ha quebrado el celibato: “No, que ha habido tentaciones fuertísimas, ha habido, el demonio siempre está por ahí dando vueltas, pero felizmente aquí me tienes, toco madera porque ya a mi edad, a la vejez ya no”.

Por su parte, el periodista le preguntó si era un “aguantado”, a lo que Rafael López Aliaga respondió: “Me siento muy feliz, Jaime, yo a ti te respeto mucho por tu forma de vida, por tu forma de ser, estoy muy contento, feliz con lo que he decidido, esta vocación me ha permitido servir a muchísima gente”.

Y es que según Jaime Bayly, en el Perú hay políticos que pertenecen al “club de los aguantados”, pero López Aliaga pidió que no lo incluya en ese grupo.

De otro lado, el candidato aprovechó para aclarar sus declaraciones sobre la Virgen María: “Yo dije que estaba profundamente enamorado de la Virgen y hay gente tan bestia, tan bestia que piensan que es amor carnal; es amor espiritual”.

