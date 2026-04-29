El candidato presidencial por Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, advirtió que existen indicios de que se manipularon votos en la primera vuelta electoral y se mostró de acuerdo con que, ante lo que llamó “fraude”, se anule todo el proceso electoral y se convoque a nuevos comicios.

“Si es necesario anular todo (el proceso electoral y convocar a nuevas elecciones) estamos llanos a aceptar esta resolución”, enfatizó, al tiempo de señalar que en los comicios hubo “fraude o como le quieran llamar”.

Insistió en que existen mesas de sufragio de la serie 900 000 que, según sus peritos, se crearon y distribuyeron estratégicamente en el país para favorecer al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y perjudicarlo a él, Jorge Nieto y Carlos Álvarez, a quienes convocó.

Jurado

Criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) -ante el que ingresará cuatro recursos con el análisis técnico de actas observadas- rechazó llamar a comicios complementarios en Lima y que hoy se niegue a revisar las irregularidades en las actas de la serie 900 000, por lo que anunció que acudirá a “instancias internacionales” para que se aborde lo sucedido en las elecciones de abril.

“El tema es verificable absolutamente si hubiera voluntad del JNE”, de su presidente Roberto “Burneo, de velar por la transparencia del proceso”, enfatizó.

Grave

López Aliaga dijo que existen indicios que afectarían la voluntad popular en los comicios y que por ello RP solicitó la nulidad del proceso electoral con base en un informe pericial elaborado por una empresa internacional.

“Si es necesario realizar elecciones el próximo año, pues será así. Ya hay un precedente con el presidente (Valentín) Paniagua. Se determinó que eran fraudulentas las elecciones del 2000 y pasaron al 2001 y hubo un presidente interino. Entonces, está en manos también del Congreso dar solución a este tema”, aseveró.

Acciones

Anunció que convocará a una “protesta pacífica” para exigir nuevos comicios al Jurado Nacional de Elecciones.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reveló que irá al Tribunal Constitucional si el JNE no convoca a elecciones complementarias.