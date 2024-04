El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, consideró que la presidenta Dina Boluarte debe ofrecer disculpas al Perú por estar involucrada en la investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito conocido como ‘Caso Rolex’.

“ Hemos perdido un mes, creo que lo mínimo que merece el país es una disculpa pública de la señora presidenta […]. El Perú no está para este tipo de agenda, agendas frívolas. Como dice el premier, seguridad nacional y reactivación económica, para eso estamos”, sostuvo la autoridad municipal ante los medios de comunicación, tras su participación en una actividad en Santa Anita.

Asimismo, López aliaga enfatizó que no cree en la versión de que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Nuñez, haya prestado un reloj Rolex a Boluarte Zegarra.

“ Sinceramente no creo que en el día de tu cumpleaños alguien vaya y te preste un reloj, yo no creo, pero por eso digo, el Perú merece unas disculpas públicas porque no está para ese tipo de agenda frívola ”, dijo.

“ Yo no soy juez, pero me parece raro . Tú no vas en el cumpleaños de alguien con un y le dices ‘te lo presto’. Eso no es creíble, creo que la señora presidenta tiene que pedir disculpas al Perú”, agregó.

Como se sabe, Boluarte Zegarra está siendo investigada por el Ministerio Público por presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, tras ser vista en varias ocasiones en actividades oficiales luciendo joyas y relojes de alto valor.

Respecto al sobreendeudamiento

La autoridad edil minimizó la advertencia de preocupación emitida por el consejo fiscal acerca del riesgo de sobreendeudamiento que enfrenta la comuna de Lima Metropolitana, calificando tal declaración como falsa, según sus afirmaciones.

“Es mentira. Ese consejo fiscal es político, no es técnico. Ese consejo fiscal está formado por un señor del Partido Morado. O sea, ¿con qué cara viene a opinar un señor político que quiere reventar la gestión? Primero que renuncie al Partido Morado y opine. Y otros dos que son del partido de Vizcarra y de Humala. Depende de quién hable, ¿no? Si no tiene autoridad para hablar, mejor que se calle la boca. O sea, si el mundo le da clasificación a la Muni-Lima de doble A, ¿qué diablos tiene que opinar el Consejo Fiscal?”, cuestionó.